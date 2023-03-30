Бывший президент Бразилии Болсонару отказался возглавлять оппозицию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару перед отлетом домой из США заявил, что не будет возглавлять оппозицию правительству президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает Zakon.kz.

Жаир Болсонару отметил, что будет работать со своей партией "как опытный человек", сообщает CNN.

"28 лет в Палате представителей, четыре года в качестве президента, два в качестве члена совета и пятнадцать в армии, чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет, поддерживать то, что необходимо поддерживать и изменить то, что нужно изменить". Жаир Болсонару

Политик заявил, что правительству Лулы да Сильвы "не нужно оппозиция", так как само по себе это правительство является оппозицией "учитывая квалификацию состава министров".

По словам Болсонаро, возможности сотрудничества с нынешней администрацией нет, как по рамкам министров, так и по их предложениям.



Бывший глава государства совершил поездку за границу за два дня до окончания срока своих полномочий. Он не участвовал в передаче президентских полномочий Луле да Силве.



Во время пребывания в США он остановился в доме борца Жозе Алдо и посетил мероприятие консерваторов, на котором также присутствовал Дональд Трамп.

8 января сторонники Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа. Они выступили против результатов октябрьских президентских выборов.