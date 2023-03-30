Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге

"В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения ж/д путей". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

На сегодня, как уточнили в ведомстве, установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.