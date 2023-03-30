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Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге

ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге Фото: pixabay
В Казахстане разоблачена преступная группа, которая в течение двух лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей, сообщает Zakon.kz.
По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.
"В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения ж/д путей".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры
На сегодня, как уточнили в ведомстве, установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.
"С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

В прокуратуре уточнили, что 28 декабря в Карагандинской области 19 вагонов сошли с рельсов. Тогда ущерб от схода вагонов оценили в один млрд тенге. В результате анализа этого происшествия и были выявлены данные нарушения.

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