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Вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ

Вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ Фото: Zakon.kz
Вокзалы Алматы вернут в собственность национальной компании "Қазақстан темір жолы". Об этом решении заявил аким города Ерболат Досаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответсвующий вопрос задал один из жителей Турксибского района.

Аким Алматы ответил, что данный вопрос на стадии завершения. 

"Наконец-то я решил оба вокзала вернуть КТЖ. Это правильно, я считаю, потому что в свое время их зачем-то забрали, но это часть инфраструктуры. И в планах у них не только отремонтировать, но и вложить необходимые средства", – сказал Ерболат Досаев.

По его словам, оба вокзала – это очень важные системы транспортной инфраструктуры. Поэтому поручил привести в порядок площадь у вокзала "Алматы-1".

"Там есть частная территория, которую можно обустроить под парковочную площадь. Я поручил Управлению земельных отношений разобраться – возможно, у нас получится построить там многоуровневые паркинги, чтобы освободить территорию от большого количества машин". Ерболат Досаев

Ранее глава мегаполиса рассказал о запуске новой электроподстанции.

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