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Глава КТЖ озвучил свою зарплату

Глава КТЖ озвучил свою зарплату Фото: akorda.kz
Председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев в кулуарах Сената 15 февраля 2024 года озвучил свою зарплату, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Нурлана Сауранбаева, сколько он зарабатывает в месяц.

"У меня заработная плата – 1 млн тенге", – сказал он в ответ.

По словам главы КТЖ, зарплата у каждого разная, так как действует балльная система.

"У каждого разная (зарплата. – Прим. ред.) Сейчас, к сожалению, эту сумму назвать не могу. Премиальные членам правления не выплачиваются. Бонусы выплачиваются по итогам года – я не могу эту цифру сейчас сказать, но мы ее публикуем", – резюмировал Нурлан Сауранбаев.

Ранее он рассказал, планируется ли повышать стоимость билетов на железнодорожные перевозки.

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