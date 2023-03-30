Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 580 км от Алматы

Фото: wikimedia

В четверг, 30 марта, в 08:22 по времени Алматы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.1, сообщает Zakon.kz.

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