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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 580 км от Алматы

аппарат, фиксация Фото: wikimedia
В четверг, 30 марта, в 08:22 по времени Алматы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.1, сообщает Zakon.kz.

По информации Сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, эпицентр землетрясения расположен в 580 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения 9.6.
  • Магнитуда MPV 4.1.
  • Координаты эпицентра 40.75° с.ш. 83.07° в.д.;
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

27 марта землетрясение зафиксировали сейсмологи Казахстана. Эпицентр подземных толчков магнитудой 4,3 располагался в 536 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

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