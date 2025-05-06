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Происшествия

Ощутимое землетрясение зафиксировали сейсмологи в 500 км от Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 14:06 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
6 мая 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.3, сообщает Zakon.kz.

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана опубликовал информацию, что сетью сейсмических станций в 13:08 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг которого располагается на территории Таджикистана, в 544 км на юго-запад от Алматы.

По информации Казахстанского национального центра данных, очаг – на границе Таджикистана и Кыргызстана. Магнитуда mb=5.3, энергетический класс K=12. В Казахстане землетрясение не ощущалось.

Но о подземных толчках сообщили сейсмологи Кыргызстана. В населенных пунктах этой страны интенсивность землетрясения составила: в селе Бор-Дебе – 4 балла, Кара-Киндик, Нура – около 3,5 балла.

13 апреля 2025 года в Таджикистане произошла серия землетрясений, после которых не обошлось без жертв. 23 апреля сильное землетрясение произошло в Стамбуле. В результате пострадал 151 человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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