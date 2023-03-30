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Законодательство РК

Как приостановить представление налоговой отчетности

Как приостановить представление налоговой отчетности Фото: pexels
О порядке приостановления и возобновления представления налоговой отчетности рассказали в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В Комитете пояснили, что согласно Налоговому кодексу РК, налогоплательщик имеет право на основании налогового заявления приостановить представление налоговой отчетности, продлить срок приостановления представления налоговой отчетности или возобновить представление налоговой отчетности.

В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении деятельности, или продлении срока приостановления представления налоговой отчетности налогоплательщик (налоговый агент) по месту регистрации деятельности представляет в орган государственных доходов налоговое заявление.

Налоговое заявление о приостановлении деятельности можно подать одновременно с представлением налоговой отчетности либо после ее представления.

В КГД отметили, что если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления налогового заявления о приостановлении деятельности, то представление такой отчетности производится до даты представления налогового заявления.

Общий срок приостановления представления налоговой отчетности с учетом его продления не должен превышать срок исковой давности, установленный статьей 48 Налогового кодекса, то есть три года.

В случае принятия решения о возобновлении или деятельности до окончания срока приостановления деятельности также представляется налоговое заявление.

Продление осуществляется на период, указанный в налоговом заявлении, с учетом общего срока, который не должен превышать три года.

Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня с даты получения налогового заявления обязан провести приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности или отказать в приостановлении представления налоговой отчетности.

Отказ в приостановлении представления налоговой отчетности допускается при наличии у налогоплательщика (налогового агента):

  • налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам на дату подачи заявления;
  • факта непредставления:

- налоговой отчетности с учетом срока исковой давности;

- налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость;

  • факта признания налоговым органом бездействующим;
  • неисполненных уведомлений, направленных налоговым органом.

Решение о приостановлении деятельности для юридического лица принимается на собрании учредителей или единственным учредителем компании.


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