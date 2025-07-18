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Финансы

Срок уплаты налогов и представления налоговой отчетности истекает 21 июля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 16:21 Фото: freepik
В Казахстане 21 июля 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты налоговой и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 21 июля необходимо представить следующие ФНО:

  • ф. 328.00 "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" – за июнь 2025 года;
  • ф. 851.00 "Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками" – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в июне 2025 года;
  • ф. 870.00 "Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду" – для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешения в июне 2025 года;

Также нужно уплатить:

  • НДС в ЕАЭС за июнь 2025 года;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за июнь 2025 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП при оформлении разрешения в июне;
  • плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2025 года;
  • плату за пользование растительными ресурсами за 2 квартал 2025 года.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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