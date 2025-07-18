Срок уплаты налогов и представления налоговой отчетности истекает 21 июля

Фото: freepik

В Казахстане 21 июля 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты налоговой и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 21 июля необходимо представить следующие ФНО: ф. 328.00 "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" – за июнь 2025 года;

ф. 851.00 "Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками" – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в июне 2025 года;

ф. 870.00 "Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду" – для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешения в июне 2025 года; Также нужно уплатить: НДС в ЕАЭС за июнь 2025 года;

в ЕАЭС за июнь 2025 года; акциз , в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за июнь 2025 года;

, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за июнь 2025 года; плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП при оформлении разрешения в июне;

за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП при оформлении разрешения в июне; плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2025 года;

за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2025 года; плату за пользование растительными ресурсами за 2 квартал 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: