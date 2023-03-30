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В Алматы отремонтируют два сквера

В Алматы отремонтируют два сквера Фото: Zakon.kz
30 марта аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района заявил, что скверы "Слава аэропорта" и Дома школьников № 6 будут отремонтированы, сообщает Zakon.kz.

Там, по словам градоначальника, установят линии наружного освещения, поливочную систему для зеленых зон, лавочки и урны. Кроме того, будут обновлены пешеходные дорожки.

Аким подчеркнул, что вопрос создания комфортной городской среды для жителей района находится на особом контроле акимата.

"В 2022 году проведены работы по расширению и углублению русла реки Жарбулак с благоустройством прилегающей территории протяженностью 6,7 км".Ерболат Досаев

Также завершилось строительство парка "Аспан" и благоустройство рощи "Маяк", заключил аким.

Ранее Досаев сообщил о том, что вокзалы Алматы вернут в собственность национальной компании "Қазақстан темір жолы".

"В свое время их зачем-то забрали, но это часть инфраструктуры. И в планах у них не только отремонтировать, но и вложить необходимые средства", – сказал Ерболат Досаев.

Анастасия Московчук
Досаев Ерболат Алматы
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