В каком случае депутаты могут высказать недоверие Кабмину Алихана Смаилова

Экс-министр просвещения, а ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос о том, в каком случае парламентарии могут высказать недоверие Кабмину Алихана Смаилова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что у депутатов есть полномочия объявить недоверие Кабмину, если он не будет справляться с поставленными президентом задачами.

"Такая возможность есть, и правительство должно помнить о такой нашей возможности, и в целом утверждение (Алихана Смаилова. – Прим. ред.) на должность премьер-министра Казахстана должно восприниматься как большое доверие. В случае, если это доверие не будет оправдано, то у Парламента есть возможность принять решение как отдельно по членам правительства, как и в целом Кабмину". Асхат Аймагамбетов

Он добавил, что законодательство предусматривает возможность Мажилиса и фракции Amanat по привлечению и к партийной ответственности, и в целом ответственности.

"Руководитель фракции в своем выступлении отметил, что если те задачи, которые были поставлены, не будут выполняться, и фракция, и депутаты будут выражать очень четкую и принципиальную позицию". Асхат Аймагамбетов

Ранее он рассказал, какой Алихан Смаилов руководитель.