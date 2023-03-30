Когда в Казахстане начнется прием документов в первый класс

С 1 апреля в Казахстане стартует прием документов для зачисления в первый класс. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

По данным ведомства, прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа.

Образовательная государственная услуга доступна на веб-портале электронного правительства еgov.kz и информационных системах местных исполнительных органов.



Главный эксперт комитета среднего образования Ерлан Маемеров отмечает, что в первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья – форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у – 3 и фото ребенка 3*4 в количестве двух штук.

"Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Также учитывая, что 1 – 2 апреля выпадают на выходные, все поступившие заявки будут отработаны 3 апреля". Ерлан Маемеров

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тысяч казахстанских детей.

10 марта стало известно, что теперь в Казахстане двоечникам и прогульщикам будут помогать по-новому.