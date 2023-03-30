"Мы видим ежегодное падение достатка казахстанцев": почему ОСДП проголосовала против Смаилова

Лидер Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов поделился, что против кандидатуры Алихана Смаилова на пост премьер-министра проголосовали из-за ежегодного падения достатка граждан, сообщает Zakon.kz.

Асхат Рахимжанов отметил, что итоги прошлого года не устроили ОСДП.

"Поэтому мы как парламентская оппозиция провели совещание фракции, я как руководитель вынес предложение, что мы должны проголосовать против кандидатуры Алихана Смаилова. Итоги прошлого года неутешительны, вы сами видели. У нас инфляция поднялась выше 20%, бесконечные аварии на ТЭЦ. Элементарную программу автокредитования возьмите, много вопросов". Асхат Рахимжанов

Он не назвал, кого считает достойным вместо Алихана Смаилова на пост премьер-министра. Но отметил, что знает, "каким он должен быть".

"Он должен быть профессионалом. Во главу угла должен ставить именно вопросы социальной, внутренней политики, самое главное – повышать благосостояние граждан. То, что мы видим, – ежегодное падение достатка наших граждан, инфляция, рост цен на продукты, тарифы. Понятно, что нас мало, но у нас есть возможность говорить. Есть трибуна, возможность задавать вопросы, делать депутатские запросы". Асхат Рахимжанов

На пленарном заседании Мажилиса с участием президента фракция ОСДП выступила против назначения Алихана Смаилова на пост премьер-министра. Но большинство депутатов все же проголосовали за него, в результате чего Алихан Смаилов вновь получил эту должность.