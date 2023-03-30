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Законодательство РК

В Астане и Алматы избраны председатели маслихатов

В Астане и Алматы избраны председатели маслихатов Фото: gov.kz, maslihat01.kz
Председателем маслихата Астаны избран Ерлан Каналимов, в Алматы – Меиржан Отыншиев, сообщает Zakon.kz.

Председателем столичного маслихата единогласным решением депутатов VIII созыва избран Ерлан Каналимов, который был председателем маслихата Астаны VII созыва.

Ерлан Каналимов окончил Институт управления по специальности "экономист", а также Казахстанско-Российский университет, бакалавриат по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал специалистом отдела организационно-контрольной и кадровой работы акимата района "Сарыарка" в Астане, позднее руководил Управлением внутренней политики, был первым акимом созданного в столице района "Байконыр". В разные годы был заместителем акима города Нур-Султан, первым заместителем председателя столичного филиала партии Nur Otan.

Председатели постоянных комиссий в Астане:

  • Комиссию по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью возглавил Азамат Айтхожин.
  • Комиссию по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства – Кендебай Адамбеков.
  • Комиссию по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ – Владислав Сергеев.
  • Комиссию по вопросам социально-культурного развития – Аскар Смагулов.
  • Руководителем фракции партии Amanat единогласно избран Берик Джакенов.

В составе маслихата столицы 34 депутата, из них 12 мандатов – у партии Amanat, три – у партии "Ак Жол", по одному – у НПК и Казахстанской партии зеленых "Байтак". 17 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам.

В составе маслихата нового созыва 25 мужчин и 9 женщин. Самому молодому депутату – 22 года, самому старшему – 63 года. Средний возраст депутатов – 46 лет.

Председателем маслихата Алматы VIII созыва избран Меиржан Отыншиев.

Вместе с тем в соответствии с законом "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" избирательная комиссия сообщила о регистрации фракции партии Amanat, руководителем которой избран Станислав Канкуров.

Председатели постоянных комиссий в Алматы:

  • Комиссия по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности, председатель – Амиржан Набиев.
  • Комиссия по строительству, архитектуре, урбанистике и земельным отношениям, председатель – Нурсултан Шоканов.
  • Комиссия по коммунальной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и городской мобильности, председатель – Зауреш Умирбаева.
  • Комиссия по предпринимательству, инвестициям, туризму и экологии, председатель – Руслан Идрисов.
  • Комиссия по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи, председатель – Асия Аканова.
  • Комиссия по здравоохранению, образованию и занятости, председатель – Алмат Кодасбаев.

С учетом одномандатных округов число депутатских мандатов распределено в следующем количестве: партией большинства стала Amanat – 24 мандата. У партии Respublica – 5 мандатов, по три мандата – у "Народной партии Казахстана" и партии "Байтак", 2 мандата – у депутатов от партии "Ак Жол", и обладателями 5 мандатов стали беспартийные депутаты.

Обновление состава депутатов маслихата составило 66,7%. Количество женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями составило 38,1%. 

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли 19 марта 2023 года.

Анастасия Прилепская 

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