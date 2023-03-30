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Стали известны подробности побега двух казахстанцев в Южной Корее

задержанный в Южной Корее Казахстанец Фото: Instagram/korea_komek
Два задержанных казахстанца находятся под стражей. Ранее они сбежали с территории аэропорта Инчхон, несмотря на запрет на въезд в страну, сообщает Zakon.kz.

Два казахстанца, 2002 и 2005 годов рождения, прилетели в Корею из Узбекистана 25 марта. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации, сообщается на странице "Korea_Komek".

Ожидая обратный рейс, они перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлетно-посадочной полосы и сбежали.

Оба казахстанца сознались в содеянном и рассказали, что прилетели на заработки для содержания своих семей. Их обвинили в незаконном пересечении границы и бегстве. Задержанные – уроженцы Туркестанской области.

Одного казахстанца при поддержке соотечественников должны депортировать домой. Второй проведет три месяца в южнокорейской тюрьме. По законам этой страны ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Поступок казахстанцев вызвал общественный резонанс в Южной Корее. Сообщается, что за последние два дня 23 казахстанцев в Южной Корее уволили из-за гражданства.

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