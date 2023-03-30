"Мы будем, как волки-одиночки": о судьбе одномандатников в Мажилисе рассказал Бакытжан Базарбек

Фото: Zakon.kz

Новоизбранный депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал, что одномандатники в Мажилисе не собираются пока объединяться и будут, "как волки-одиночки", сообщает Zakon.kz.

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