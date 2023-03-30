"Мы будем, как волки-одиночки": о судьбе одномандатников в Мажилисе рассказал Бакытжан Базарбек
Фото: Zakon.kz
Новоизбранный депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал, что одномандатники в Мажилисе не собираются пока объединяться и будут, "как волки-одиночки", сообщает Zakon.kz.
Бакытжан Базарбек – один из немногих, кто проголосовал против кандидатуры Алихана Смаилова на пост премьер-министра. Сам депутат пока ни в какую фракцию не входит.
"Я пока решил никуда не входить. Я независим. Сегодня проголосовал против (кандидатуры Смаилова. – Прим. ред.). Волк-одиночка. Конечно же, возможностей маловато, нужно поддержку же брать, чтобы твои инициативы были приняты, но я так решил для себя. Кто имеет большинство, решение того и проходит. Так всегда и везде. Здесь в большинстве – Amanat. В меньшинстве среди фракций – ОСДП. Согласно закону о парламенте и правовом статусе депутатов, есть парламентские группы. Такое есть, но пока одномандатники не изъявили желания. Поэтому мы будем, как волки-одиночки".Бакытжан Базарбек
В Мажилис прошли 29 депутатов по одномандатным избирательным округам.
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