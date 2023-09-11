Бакытжан Базарбек: Были открытые угрозы в мой адрес

Депутат Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса заявил, что считает поджог детской коляски угрозой, связанной с его профессиональной деятельностью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бакытжан Базарбек прокомментировал поджог коляски его ребенка, произошедший на прошлой неделе в Алматы.

"Посмотрел камеры: человек заходит в подъезд, он поджигает коляску и бросает. Я считаю, это провокация. Не исключаю вероятность, что могут списать на то, что это психически больной человек. Но я считаю это провокацией в связи с моей профессиональной деятельностью. В последнее время я слышал очень много угроз в свой адрес. Это начиная с работы в качестве замруководителя республиканской земельной комиссии. Мы открыли много проверок в отношении землепользователей, там есть много олигархов. Мы сейчас проверяем очень много земель в Алматы и предгорьях Алматы. Но, естественно, кому-то не нравится это все. Скажу честно, были даже открытые угрозы в мой адрес, что будут плачевные последствия моей деятельности", – заявил Бакытжан Базарбек.

Он напомнил, что на прошлой неделе депутаты Мажилиса отказались давать положительное заключение на законопроект "Об изменении и дополнении в закон о лесном хозяйстве".

"Группа сенаторов пыталась протащить проект через Мажилис парламента. Они хотели создать опасный прецедент, когда мы будем переводить земли из состава особо охраняемых природных территорий в состав сельских населенных пунктов. Мы знаем, кто за этим стоит. Стоят за этим некоторые люди, которые скупили эти земли. Якобы ими движет намерение, что некоторые люди нуждаются в узаконивании своих домов, которые ошибочно попали в состав нацпарков и заповедников. Мы посоветовали им обратиться в судебные органы. Но нет, мы уже полагаем, что за этим стоят какие-то силы, которые скупили эти участки и пытаются через депутатов протащить очень опасный для общества законопроект. Мы это развернули, не дали положительное заключение на заседании комитета. Завтра комитет снова будет рассматривать этот законопроект", – отметил Бакытжан Базарбек.

Опасность поправок, по его словам, заключается в том, что ими могут воспользоваться лица, которые хотят получить лакомые куски национальных природных парков и заповедников.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге детской коляски, которая принадлежит семье Бакытжана Базарбека.