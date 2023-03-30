10 дачных участков затопило в Актобе: жителей эвакуируют
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В Актобе 30 марта 2023 года в связи с повышением уровня реки Каргалы подтоплено 10 дачных участков садоводческого коллектива Каргалы, сообщает Zakon.kz.
Аким Актобе Мурат Журебеков в срочном порядке проинспектировал противопаводковые мероприятия.
В настоящее время спасателями проводятся работы по эвакуации жителей.
"В пункт временной эвакуации были эвакуированы жители семи дачных домов, всего 35 человек... Задействованными силами и средствами проводятся работы по укладке мешкотар. На месте задействованы 80 человек, 12 единиц спецтехники".Пресс-служба акимата Актобе
По словам акима, ситуация находится на постоянном контроле.
27 марта 2023 года сообщалось, что паводки добрались до северной части Актюбинской области.
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