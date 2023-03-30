10 дачных участков затопило в Актобе: жителей эвакуируют

Фото: скриншот видео

В Актобе 30 марта 2023 года в связи с повышением уровня реки Каргалы подтоплено 10 дачных участков садоводческого коллектива Каргалы, сообщает Zakon.kz.

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