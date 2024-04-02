В Уральске эвакуируют жителей дачных массивов в поймах рек Шаган и Деркул

В МЧС РК сообщили, что в Уральске в связи с поднятием воды свыше критического уровня на реках Деркул и Шаган происходит подтопление некоторых жилых и дачных домов. Идет эвакуация жителей, спасатели попросили не поддаваться панике, сообщает Zakon.kz

В городском акимате сообщили, что жители дачных участков, расположенных в поймах рек Шаган и Деркул, а их там проживает более 10 тыс. человек, временно переезжают в более безопасные места. Людей, не имеющих временного жилья, размещают в эвакуационных пунктах. Всего для эвакуации жителей было представлено 12 автобусов. Сотрудники полиции круглосуточно дежурят в местах подтопления для предотвращения мародерства.





МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям, а в случае необходимости оказания помощи обращаться по телефону "112".

Ранее сообщалось, что из-за повышения уровней рек Шаган и Деркул вода подступила к дачам в районе Самал. Ведется эвакуация жителей Мичуринское, Объединенное, Ветеран, Звездочка и других дачных массивов. Как уточнили в пресс-службе акимата Уральска, около 1 тыс. человек проживают на дачах в этом районе.