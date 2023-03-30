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Законодательство РК

В Уральске пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом

ДТП Фото: очевидцев
Авария произошла около 15:00 по улице С. Датова недалеко от гипермаркета "Дина", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, 36-летний водитель КАМАЗа не обеспечил безопасность дорожного движения и столкнулся с пассажирским автобусом №39.

"В общественном транспорте находились 8 человек. В настоящий момент оба водителя проходят медицинское освидетельствование. Пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой", – пишет портал "Мой город".

В отношении виновника ДТП – водителя КАМАЗа – будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение ПДД".

авария

Фото: очевидцев

Ранее в Алматы на проезжей части вспыхнул КАМАЗ.

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