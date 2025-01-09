Автобус столкнулся с двумя автомобилями в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
9 января около 18:00 в городе Павлодаре по улице Астана, напротив здания Исиналиева 1, произошла серьезная авария, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДП региона, столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, Gelly и автобус марки Saz le60.
"В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что бетономешалка столкнулась с двумя авто и снесла опору уличного освещения в Астане.
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