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Происшествия

Автобус столкнулся с двумя автомобилями в Павлодаре

автобус столкнулся с двумя авто в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 20:11 Фото: Zakon.kz
9 января около 18:00 в городе Павлодаре по улице Астана, напротив здания Исиналиева 1, произошла серьезная авария, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП региона, столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, Gelly и автобус марки Saz le60. 

"В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бетономешалка столкнулась с двумя авто и снесла опору уличного освещения в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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