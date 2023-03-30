Эрдоган поблагодарил Токаева за оказанную помощь в ликвидации землетрясений

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило благодарственное письмо президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

В своем письме Реджеп Тайип Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое нанесло огромный ущерб провинции Кахраманмараш и другим населенным пунктам Турции, а также выразил признательность за оказание экстренной помощи братской страны.

"Во время стихийного бедствия проявление солидарности со стороны дружественных стран придает нам силы справиться со всеми невзгодами. Помощь Казахстана стала большой поддержкой нашему народу в борьбе с тяжелыми последствиями землетрясения. Мы с благодарностью вспоминаем спасательно-поисковую группу, которая проявила самоотверженность и мужество при спасении людей, оказавшихся под завалами", – говорится в письме.

Реджеп Таийп Эрдоган также пожелал Касым-Жомарту Токаеву и всему дружественному и братскому народу Казахстана благополучия и процветания.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, унесшее жизни десятки тысяч граждан.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции. В пострадавшие регионы вылетели казахстанские спасатели и медики.