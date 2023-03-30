Больше 1 млн тенге вернули мангистаусцам, обманутым онлайн-продавцами

Департамент по защите прав потребителей Мангистауской области вернул обманутым покупателям больше 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

С начала года в департамент поступило 350 обращений граждан с жалобами на онлайн-магазины, говорится в сообщении Tumba.kz.

"Большая часть населения недовольна качеством товара, обменом и возвратом, изготовлением и ремонтом мебели, а также уровнем бытового обслуживания. В большинстве случаев предприниматели оставляют письменные жалобы потребителей без ответа, что является ключевой проблемой", – рассказал руководитель Департамента по защите прав потребителей Рауан Мухаев.

По его словам, сфера защиты прав потребителей является одной из проблемных в стране. Основная причина в незнании граждан своих прав, игнорирование алгоритмов действий при разрешении конфликтов и споров.

В этой связи в регионе в 2021 году запустили единую информационную систему для приема, рассмотрения и систематизации жалоб. Сейчас через платформу "Е-потребитель" в онлайн-режиме граждане могут напрямую обращаться с претензиями к представителям торговой организации.

В конце февраля сообщалось, что продавцы и услугодатели вернули пострадавшим более 16 млн тенге. Это деньги, которые покупатели перевели на карты либо взяли в кредит.