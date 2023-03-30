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Законодательство РК

По каким товарам с 1 апреля необходимо оформлять СНТ

оформление Фото: pexels
Комитет государственных доходов напомнил, что с 1 апреля 2023 года вступают в силу обязательства по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ), сообщает Zakon.kz.

Список товаров:

  • по нефтепродуктам, алкогольной продукции, холодильникам и морозильникам с применением модуля "Виртуальный склад";
  • при импорте/экспорте товаров в рамках ЕАЭС (по всем товарам) без применения модуля "Виртуальный склад".

Отмечается, что применение СНТ по остальным товарам осуществляется на добровольной основе.

Перечень товаров, по которым СНТ подлежит оформлению, и правила оформления регулируются приказом первого заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК от 26 декабря 2019 года № 1424.

За нарушения в части оформления СНТ предусмотрена административная ответственность по статье 283-1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК напоминает:

1. СНТ оформляется в информационной системе электронных счетов-фактур тремя способами: на портале esf.gov.kz, посредством учетных систем налогоплательщиков либо в мобильном приложении ИС ЭСФ. Доступ ко всем указанным способам осуществляется бесплатно.

2. Для того, чтобы оформить СНТ без применения модуля "Виртуальный склад", необходимо: при оформлении на портале использовать выбор "Товар не с ВС"; при использовании учетных систем в графе "Идентификатор товара" проставляется цифра "1".

3. Для отключения оприходования товаров на "Виртуальный склад" (по товарам с отсутствием обязательств по оформлению СНТ) необходимо изменить настройки на портале ИС ЭСФ (Настройки – Прием данных на ВС).

4. Подробное руководство пользователя размещено на сайте kgd.gov.kz, раздел "ИС ЭСФ" – вкладка "Документы по ИС ЭСФ" – "Руководство пользователя (скачать)".

В Казахстане с 10 февраля 2023 года введено обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) при импорте и экспорте зерна и отдельных видов зерновых культур.

Ранее сообщалось, что в РК изменят правила и перечень товаров по обязательному оформлению СНТ.

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Елена Беляева
Комитет государственных доходов Казахстан
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