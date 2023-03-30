По каким товарам с 1 апреля необходимо оформлять СНТ
Список товаров:
- по нефтепродуктам, алкогольной продукции, холодильникам и морозильникам с применением модуля "Виртуальный склад";
- при импорте/экспорте товаров в рамках ЕАЭС (по всем товарам) без применения модуля "Виртуальный склад".
Отмечается, что применение СНТ по остальным товарам осуществляется на добровольной основе.
Перечень товаров, по которым СНТ подлежит оформлению, и правила оформления регулируются приказом первого заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК от 26 декабря 2019 года № 1424.
За нарушения в части оформления СНТ предусмотрена административная ответственность по статье 283-1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".
Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК напоминает:
1. СНТ оформляется в информационной системе электронных счетов-фактур тремя способами: на портале esf.gov.kz, посредством учетных систем налогоплательщиков либо в мобильном приложении ИС ЭСФ. Доступ ко всем указанным способам осуществляется бесплатно.
2. Для того, чтобы оформить СНТ без применения модуля "Виртуальный склад", необходимо: при оформлении на портале использовать выбор "Товар не с ВС"; при использовании учетных систем в графе "Идентификатор товара" проставляется цифра "1".
3. Для отключения оприходования товаров на "Виртуальный склад" (по товарам с отсутствием обязательств по оформлению СНТ) необходимо изменить настройки на портале ИС ЭСФ (Настройки – Прием данных на ВС).
4. Подробное руководство пользователя размещено на сайте kgd.gov.kz, раздел "ИС ЭСФ" – вкладка "Документы по ИС ЭСФ" – "Руководство пользователя (скачать)".
В Казахстане с 10 февраля 2023 года введено обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) при импорте и экспорте зерна и отдельных видов зерновых культур.
Ранее сообщалось, что в РК изменят правила и перечень товаров по обязательному оформлению СНТ.