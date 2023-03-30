В Костанайской области водитель погиб при столкновении с теплотрассой
Фото: polisia.kz
30 марта в Аркалыке в 14:49 28-летний водитель атомашины ВАЗ, следуя по улице Ш.Жанибека, не справился с управлением и совершил наезд на теплотрассу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, водитель погиб на месте.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК.
Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
Ранее три человека погибли и двое получили ранения в ДТП в Жетысуской области.
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