В Костанайской области водитель погиб при столкновении с теплотрассой

Фото: polisia.kz

30 марта в Аркалыке в 14:49 28-летний водитель атомашины ВАЗ, следуя по улице Ш.Жанибека, не справился с управлением и совершил наезд на теплотрассу, сообщает Zakon.kz.

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