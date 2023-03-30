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Законодательство РК

В Костанайской области водитель погиб при столкновении с теплотрассой

машина Фото: polisia.kz
30 марта в Аркалыке в 14:49 28-летний водитель атомашины ВАЗ, следуя по улице Ш.Жанибека, не справился с управлением и совершил наезд на теплотрассу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, водитель погиб на месте.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК.

Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее три человека погибли и двое получили ранения в ДТП в Жетысуской области.

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