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Происшествия

Маршрутный автобус врезался в столб в Астане: пострадали водитель и пассажиры

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, автобус, автобусы Астаны, общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 22:08 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
21 февраля в Астане водитель маршрутного автобуса, следовавшего по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра, не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения. Об этом Zakon.kz сообщили в столичном департаменте полиции.

Как рассказали в полиции, в момент происшествия в автобусе находилось около 25 пассажиров. В результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии выясняются", – отметили в ведомстве. 

Департамент полиции призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку на территории школы под Астаной. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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