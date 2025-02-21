Маршрутный автобус врезался в столб в Астане: пострадали водитель и пассажиры
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
21 февраля в Астане водитель маршрутного автобуса, следовавшего по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра, не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения. Об этом Zakon.kz сообщили в столичном департаменте полиции.
Как рассказали в полиции, в момент происшествия в автобусе находилось около 25 пассажиров. В результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии выясняются", – отметили в ведомстве.
Департамент полиции призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку на территории школы под Астаной.
Поделиться новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript