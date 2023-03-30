Более 100 актюбинцев эвакуировали из затопленных дач

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник и Солнышко силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, на месте задействованы силы и средства местных исполнительных органов, спасательных подразделений, в/ч 6655 НГ МВД РК. "Снег, который идет со степи, заполнил русло реки Жаман Каргала и в связи с теплой погодой у нас сегодня объем воды в данной реке увеличился. Сейчас проводим все необходимые срочные мероприятия, чтобы обваловать дома. Чтобы вода не прошла в дома", - рассказал аким города Актобе Мурат Журебеков.

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области Органами полиции организована охрана общественного порядка. Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области "Силами и средствами национальной гвардии проведена укладка 300 мешкотар с инертным материалом у придомовых территорий. Акиматом города Актобе развернуто 3 пункта временной эвакуации, в которых размещено 87 человек, организовано питание. 29 человек размещены у родственников", - отметили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области. Ранее сообщалось, что 10 дачных участков затопило в Актобе. Читайте также В Костанайской области водитель погиб при столкновении с теплотрассой В Уральске пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом 10 дачных участков затопило в Актобе: жителей эвакуируют

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