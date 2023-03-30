Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 100 актюбинцев эвакуировали из затопленных дач

эвакуация Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник и Солнышко силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, на месте задействованы силы и средства местных исполнительных органов, спасательных подразделений, в/ч 6655 НГ МВД РК.

"Снег, который идет со степи, заполнил русло реки Жаман Каргала и в связи с теплой погодой у нас сегодня объем воды в данной реке увеличился. Сейчас проводим все необходимые срочные мероприятия, чтобы обваловать дома. Чтобы вода не прошла в дома", - рассказал аким города Актобе Мурат Журебеков.

паводки

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Органами полиции организована охрана общественного порядка.

паводки

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

"Силами и средствами национальной гвардии проведена укладка 300 мешкотар с инертным материалом у придомовых территорий. Акиматом города Актобе развернуто 3 пункта временной эвакуации, в которых размещено 87 человек, организовано питание. 29 человек размещены у родственников", - отметили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что 10 дачных участков затопило в Актобе.

Читайте также

В Костанайской области водитель погиб при столкновении с теплотрассой

В Уральске пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом

10 дачных участков затопило в Актобе: жителей эвакуируют

Елена Беляева
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Токаеву была предложена кандидатура Смаилова на должность нового премьер-министра
Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления