Спасатели откачали воду с более 2,5 тысяч затопленных дач в ЗКО

Фото: скриншот видео

В Западно-Казахстанской области силами и средствами ДЧС продолжаются работы по ликвидации последствий паводка в районах садоводческих товариществ, сообщает Zakon.kz.

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