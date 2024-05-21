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Законодательство РК

Спасатели откачали воду с более 2,5 тысяч затопленных дач в ЗКО

откачка воды с затопленных дач в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 21:47 Фото: скриншот видео
В Западно-Казахстанской области силами и средствами ДЧС продолжаются работы по ликвидации последствий паводка в районах садоводческих товариществ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на 21 мая вода уже откачана с 2555 дачных участков.


Ранее сообщалось, какая ситуация сложилась на казахстанских водохранилищах.

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