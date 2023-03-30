В одном из районов Алматы отключили подачу газа

В Бостандыкском районе Алматы из-за срабатывания противоаварийной защиты оборудования произошло аварийное отключение подачи природного газа в жилые дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба АО "КазТрансГаз Аймак", информация об инциденте поступила в 19:45 30 марта. В результате без газа временно остались жители четырех микрорайонов (Орбита-1,2,3,4).

"Специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" выехали на место и приняли оперативные меры, в том числе закрыли входные и выходные запорные арматуры на газораспределительных пунктах, опломбировали свинцовой пломбой. Согласно требованиям техники безопасности, в ночное время ремонтно-восстановительные работы не ведутся, в связи с этим они начнутся завтра, 31 марта 2023 года, в 09:00", – говорится в сообщении.

Ранее в одном из районов Шымкента двое суток наблюдались проблемы с газоснабжением.

