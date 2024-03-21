В Бостандыкском районе Алматы полностью восстановили подачу электроэнергии
Фото: pixabay
Жителей Бостандыкского района Алматы подключили к электричеству после аварийного отключения, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали Zakon.kz в АО "Алатау жарық компаниясы", абоненты полностью переподключены.
"В Бостандыкском районе оперативно устранено локальное отключение электроэнергии в квадрате улиц Сатпаева, Гагарина, Жандосова, Тимирязева, Розыбакиева", – рассказали в компании.
Ранее сообщалось, что вечером 21 марта без света остались жители Бостандыкского района Алматы.
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