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Певица Слава стала бабушкой

певица Фото: Instagram/nastya_slava
Российская певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, рассказала подписчикам в Instagram, что впервые стала бабушкой, сообщает Zakon.kz.

Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука.

"Я пью коньяк и закусываю шоколадкой, потому что впервые стала бабушкой. Я рыдаю все утро. Я чувствовала, что это произойдет именно сегодня. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что еще говорить. У меня внучок", – заявила артистка.

Как назвали новорожденного, она не рассказала.

В комментариях Славу сразу уже поздравляют подписчики:

"У замечательной женщины, замечаемого человека, родился внучек, примите просто человеческое Поздравление! Пусть растет на радость всем вам! Внуки это здорово!"

"Поздравляю! Это чудесная новость... Здоровья и счастья всем! Будете отличной бабушкой. Ваша эмоция сейчас бесценна! Молодая красивая баба Слава."

"Настя, ура! Здоровья дочке и малышу!"

"Всем бы такую бабулечку!"

Ранее старшая дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек поделилась с подписчиками своими фото в интересном положении.

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