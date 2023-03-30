Певица Слава стала бабушкой
Фото: Instagram/nastya_slava
Российская певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, рассказала подписчикам в Instagram, что впервые стала бабушкой, сообщает Zakon.kz.
Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука.
"Я пью коньяк и закусываю шоколадкой, потому что впервые стала бабушкой. Я рыдаю все утро. Я чувствовала, что это произойдет именно сегодня. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что еще говорить. У меня внучок", – заявила артистка.
Как назвали новорожденного, она не рассказала.
В комментариях Славу сразу уже поздравляют подписчики:
"У замечательной женщины, замечаемого человека, родился внучек, примите просто человеческое Поздравление! Пусть растет на радость всем вам! Внуки это здорово!"
"Поздравляю! Это чудесная новость... Здоровья и счастья всем! Будете отличной бабушкой. Ваша эмоция сейчас бесценна! Молодая красивая баба Слава."
"Настя, ура! Здоровья дочке и малышу!"
"Всем бы такую бабулечку!"
Ранее старшая дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек поделилась с подписчиками своими фото в интересном положении.
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