Певица Слава стала бабушкой

Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука.

Как назвали новорожденного, она не рассказала.

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В комментариях Славу сразу уже поздравляют подписчики:

"У замечательной женщины, замечаемого человека, родился внучек, примите просто человеческое Поздравление! Пусть растет на радость всем вам! Внуки это здорово!"

"Поздравляю! Это чудесная новость... Здоровья и счастья всем! Будете отличной бабушкой. Ваша эмоция сейчас бесценна! Молодая красивая баба Слава."



"Настя, ура! Здоровья дочке и малышу!"

"Всем бы такую бабулечку!"