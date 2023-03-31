В Актау родители юных спортсменов заявили, что их обманули в центре гимнастики

Родители юных спортсменов заявили, что их обмануло руководство центра художественной гимнастики. По их словам, им обещали, что бесплатно обучаться будут более 300 детей, но по факту допустили лишь около 30, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", остальные теперь вынуждены забирать детей из секций, так как платить не по карману.

Центр художественной гимнастики открыли год назад. Отмечается, что сотням родителей обещали, что, если они пройдут регистрацию на сайте "Даму бала", то смогут бесплатно водить детей на секции. Но позже выяснилось, что льготы получили лишь 27 человек.



"Объяснили, как я понял, что денег нет. Если хотите заниматься, платите деньги. Как я слышал 12 тыс., но сейчас уже 16 тыс." Житель Актау Алексей Ермаков

По словам родителей, платить такие деньги могут не все. Многие дети из многодетных и малообеспеченных семей.

"В субботу пришла мама в первый день с ребенком, она говорит, ой, мы бесплатно будем ходить. Мы такие, а вы что, ваучер получили, на "Даму бала" зарегистрировались? Она говорит нет, директор сказал, что мы бесплатно. Мы такие, нет, с 1 апреля оплата 16 тысяч, она говорит как так? То есть человек привел в первый день ребенка и узнает, что это платная секция, хотя сказали, что на бесплатной основе". Жительница Актау Ксения Рудько

Как сообщили в самой школе, загвоздка возникла из-за работы сайта "Даму бала" и отсутствия финансирования со стороны Управления спорта.

"Портал закрыли. Там какая-то проблема и финансирования из управления спорта нет. Как откроют портал и на наш счет поступят деньги, мы примем всех желающий. Пока только принимаем детей на платной основе". Директор Центра художественной гимнастики "Коркем" Назерке Турниязова

Между тем, по словам чиновников, в общей сложности по всей области выделено 668 льготных мест. Их распределяли среди 70 спортклубов и центров региона. Сколько из них должно было достаться именно центру художественной гимнастки сказать изначально было сложно. Специалисты не исключают, что руководство учебного заведения просто ошиблось в расчетах, предложив родителям сотни бесплатных мест.

"Я считаю, думаю, что ошибка поставщика. Почему? Так как скорее всего хотел сделать лучше, набрать детей. Я бы посоветовал набрать детей, сказать им, что сколько мы сейчас по порталу "Даму бала", по душевому финансированию на сколько детей мы возьмем, только тех детей будем принимать бесплатно. В чем ошибка? – Объявление дал, что он бесплатно будет набирать детей. Он же не знал, сколько ваучеров он возьмет". И. о. руководителя Управления физкультуры и спорта Мангистауской области Айбек Имашев

В управлении спорта говорят, что будет проводиться чистка бесплатных мест. Будут выявлять тех, кто записался, но пропускает занятия. Освободившиеся раздадут другим желающим. Кроме того, планируется выделить дополнительные ваучеры.

В начале февраля сообщалось, сколько казахстанских школьников занимаются в спортивных секциях и кружках.