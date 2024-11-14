Судиться с Министерством туризма и спорта намерены родители спортсменов

Родители юных спортсменов по спортивной акробатике и художественной гимнастике готовят иск к Министерству туризма и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает первый канал "Евразия", они уже два года просят профильное ведомство внести изменения в действующий приказ. По их мнению, документ перечеркнул для спортсменов возможности получения разрядов и званий, а многие уже именитые чемпионы готовы уйти из большого спорта.

Родители возмущены, что получить звание мастера спорта по художественной гимнастике практически невозможно. Его присваивают только после побед на республиканском чемпионате, а любые другие состязания – бесполезны.

Кроме того, спортсменки, посвятившие спорту 16 лет и готовые продолжить карьеру в качестве тренеров, без звания мастера спорта смогут поступать в ВУЗы только на общих основаниях.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 13 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответил, с чем связано массовое освобождение глав управлений спорта в регионах Казахстана.