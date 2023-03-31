В Актобе ветер снес 16 фонарных столбов вдоль дороги

Конструкции с декоративной иллюминацией были установлены вдоль трассы, но не выдержали порывов ветра, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, непогода в городе разыгралась накануне вечером. Скорость ветра достигала 20 м/с. Очевидцы сняли видео, на котором столбы сначала угрожающе раскачивались, а потом рухнули прямо на проезжую часть, некоторые из них даже снесло на обочину. Сейчас конструкции уложили на разделительную полосу. В городском отделе ЖКХ подсчитали, стихии не выдержали 16 фонарей из 65.

"Был сильный ветер, кроме того, после зимы земля дала осадку, грунт местами размок, и опоры ослабли. Все конструкции находятся на гарантии у подрядчика, поэтому он будет устанавливать их сам", - рассказал завсектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Актобе.

Фото: astanatv.kz

Отмечается, что конструкции установили только в 2022 году.



Ранее штормовое предупреждение объявлено в двух городах и семи областях страны на 31 марта.