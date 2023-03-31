Цифровую карту Иртыша для борьбы с комарами создадут в Павлодаре

Карта-схема, созданная в цифровом формате, поможет изучить гнуса, чтобы эффективно с ним бороться, сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта, который объявило управление недропользования и природных ресурсов Павлодарской области, запланировано изучение распространение мошки и гнуса. Помимо исследовательских работ, будет создана цифровая карта-схема реки Иртыш с рукавами, старицами и протоками, передает PavlodarNews.

"Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов в этом году выделило 29 миллионов тенге на научно-изыскательские работы о развитии гнуса в регионе. Как пояснили в управлении, планируют проанализировать, как попуски влияют на популяцию мошек и комаров, изучить виды гнуса", – передает издание.

Подрядчик проекта пока не определен. Идет конкурсный отбор участников тендера.

Еще в начале марта аким Павлодарской области настоятельно потребовал от чиновников заранее заняться борьбой с гнусом и мошками в регионе.