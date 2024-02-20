Первая цифровая карта против наркозакладчиков появится в Казахстане
Фото: freepik
Первую цифровую карту по наркопреступлениям разрабатывают в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Руководитель общественного фонда "Будущее без наркотиков" Жандос Актаев рассказал, что в пилотном проекте карту планируют запустить в Астане.
"В этой крате будут отображены сектора с жилыми массивами и комплексами. Каждый житель сможет авторизоваться в этой карте и сообщать об увиденных наркопреступлениях. Предположим, он заметил закладчика, снимает на видео, модератор проверяет и потом маркером отмечает это на карте. Любой граждан сможет оставлять свои метки на карте и таким образом будет формироваться зонирование по наиболее безопасным и опасным районам", – объяснил Жандос Актаев.
По данным Минздрава, в Казахстане на динамическом наблюдении с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" состоит 108 722 человека, в том числе 18 329 лиц с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ.
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