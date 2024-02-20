Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Первая цифровая карта против наркозакладчиков появится в Казахстане

Первая цифровая карта против наркозакладчиков появится в Казахстане Фото: freepik
Первую цифровую карту по наркопреступлениям разрабатывают в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель общественного фонда "Будущее без наркотиков" Жандос Актаев рассказал, что в пилотном проекте карту планируют запустить в Астане.

"В этой крате будут отображены сектора с жилыми массивами и комплексами. Каждый житель сможет авторизоваться в этой карте и сообщать об увиденных наркопреступлениях. Предположим, он заметил закладчика, снимает на видео, модератор проверяет и потом маркером отмечает это на карте. Любой граждан сможет оставлять свои метки на карте и таким образом будет формироваться зонирование по наиболее безопасным и опасным районам", – объяснил Жандос Актаев.

Материал по теме

Как будут проводить скрининг на наркотики среди школьников и студентов

По данным Минздрава, в Казахстане на динамическом наблюдении с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" состоит 108 722 человека, в том числе 18 329 лиц с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ.

Читайте также

Казахстан браки разводы
Наркотики, насилие и измены: почему распадаются казахстанские семьи
Какие трассы остаются закрытыми в Казахстане из-за непогоды
Какие трассы остаются закрытыми в Казахстане из-за непогоды
Могут ли открыть намазхана в школах Казахстана, рассказал глава Минпросвещения, Гани Бейсембаев
Могут ли открыть намазхана в школах Казахстана, рассказал глава Минпросвещения
Тамила Языкова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Финляндия
Военные массово увольняются в Финляндии
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: