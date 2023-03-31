Две награды международного конкурса в Лондоне завоевала художница из Петропавловска

Международный конкурс "Golden Time Talant", который прошел в Лондоне, принес казахстанской художнице два почетных места в разных номинациях, передает Zakon.kz.

Как рассказала сама художница, Анастасия Глухих, участие в международном конкурсе принесло ей два призовых вторых места в номинациях "Творческий рисунок" и "Digital art". Участников конкурса судили члены европейского жюри из Греции, Израиля, Германии, Грузии и Украины, передает ПетропавловскNews.

"Это масштабная платформа развития талантов во всём мире, и я решила принять участие. Подала заявку и отправила свои работы в электронном виде. Одна их них называется "Африканский закат". Работа была написана акрилом на заказ для интерьера. Также второе место присудили работе "Балерины", написанной электронными кистями и красками в графическом редакторе на планшете". Анастасия Глухих

Участие в конкурсе стало для художницы особым достижением — ее пригласили принять участие в выставке, которая пройдет в Великобритании этим летом.





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