Кобызистка из Казахстана стала лучшей на конкурсе престижном международном конкурсе

22-летняя кобызистка из Карагандинской области Шахназе Ильясова заняла первое место в международном онлайн-конкурсе Golden Time Talent. Она представит Казахстан на одноименном фестивале в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации РК, музыкантка отправила видеозаписи с исполнением трех произведений – концерт для прима-кобыза с оркестром Армана Жайыма, "Монтекки и Капулетти" Сергея Прокофьева и One Summer’s Day Джоя Хисаиши.

"При исполнении первого произведения мне аккомпанировали на фортепиано, третьего – музыканты из оркестра Канады. Все три видеоролика оказались в топе по просмотрам, до Гран-при мне не хватило полтора балла. Несмотря на это, меня уже пригласили на фестиваль, который пройдет в этом году в Лондоне", – делится эмоциями победительница.

Шахназа Ильясова – неоднократная победительница республиканских конкурсов, лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля "Сибирь зажигает звезды".

19 ноября 2023 года состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023‎‎". Честь представлять Казахстан за границей выпала одной из первых красавиц страны – обладательнице титула Vice Miss Qazaqstan-2022 Томирис Заир.