Турция ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции одобрил заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс, сообщает Zakon.kz.

Парламент Турции принял решение в ночь на пятницу, 31 марта. Об этом сообщило агентство Anodolu со ссылкой на пресс-службу Парламента страны.





Турция стала последней страной из 30 участников альянса, которая одобрила членство Финляндии. Таким образом заявка Хельсинки ратифицирована всеми странами-участниками НАТО. Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса после нескольких месяцев проволочек.

18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны начнет ратифицировать заявку Финляндии на членство в НАТО. Он заявил тогда, что Финляндия предприняла "конкретные шаги" для решения проблем, связанных с группами, которые Турция считает террористическими организациями.