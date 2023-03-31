Турция ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
Парламент Турции принял решение в ночь на пятницу, 31 марта. Об этом сообщило агентство Anodolu со ссылкой на пресс-службу Парламента страны.
#BREAKING Türkiye's parliament approves Finland's NATO accession bid pic.twitter.com/yPuE6Kd9he— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 30, 2023
Турция стала последней страной из 30 участников альянса, которая одобрила членство Финляндии. Таким образом заявка Хельсинки ратифицирована всеми странами-участниками НАТО. Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса после нескольких месяцев проволочек.
18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны начнет ратифицировать заявку Финляндии на членство в НАТО. Он заявил тогда, что Финляндия предприняла "конкретные шаги" для решения проблем, связанных с группами, которые Турция считает террористическими организациями.