Водитель скончался за рулем легковушки и совершил аварию

В одном из микрорайонов Актау водитель легкового авто скончался во время движения и врезался в припаркованный автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла днем 30 марта в Актау. По предварительным данным, у мужчины за рулем случился сердечный приступ, передает издание "Лада" со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области.

"Как выяснилось, водителю первого автомобиля стало плохо за рулем и он совершил столкновение. По предварительным данным, предположительно, у водителя произошел сердечный приступ – он скончался за рулем". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Сообщается, что водитель ехал в микрорайоне 3Б за рулем Chevrolet Cruze. Врезался его автомобиль в припаркованный Chevrolet Lacetti.

В полиции начато расследование по статье "Смерть лица". В рамках дела назначены экспертизы.

15 марта в Алматы водитель Hyundai Terracan скончался за рулем автомобиля и выехал на полосу встречного движения. После он перелетел бордюр и врезался в дерево.