В Актау женщина за рулем легковушки столкнулась с тепловозом на переезде

В Актау произошло ДТП с участием легкового автомобиля и тепловоза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание lada.kz, авария произошла 2 января после 09:00 в районе автозаправочной станции "Гелиос" на железнодорожном переезде. По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Chevrolet не заметила приближающийся тепловоз, в результате чего произошло столкновение.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей или повреждение имущества".

В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что пострадавшая получила перелом предплечья. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

