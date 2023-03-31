Присяжные проголосовали за привлечение Трампа к уголовной ответственности

Присяжные заседатели суда Манхеттена приняли решение о признании Дональда Трампа виновным в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией в 2016 году, сообщает Zakon.kz.

Сразу несколько американских изданий сообщают о том, что Большое жюри присяжных суда Манхеттена проголосовали за привлечение бывшего президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности.





A Manhattan grand jury voted to indict Donald Trump for his role in paying hush money to a porn star, according to people with knowledge of the matter, forever marking him as the first former U.S. president to face criminal charges. Follow live updates. https://t.co/g3GKWT18se — The New York Times (@nytimes) March 30, 2023

В истории Соединенных Штатов это первый случай, когда действующему или бывшему президенту будет предъявлено уголовное обвинение.

Окружная прокуратура Манхеттена ведет расследование в отношении экс-президента Штатов Трампа. Его обвиняют в в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией в 2016 году для сокрытия информации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Сам Трамп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает уголовное дело политически мотивированным, а преследование связывает со своими планами баллотироваться на пост президента в 2024 году.