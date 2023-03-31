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Присяжные проголосовали за привлечение Трампа к уголовной ответственности

Присяжные проголосовали за привлечение Трампа к уголовной ответственности Фото: Wikimedia
Присяжные заседатели суда Манхеттена приняли решение о признании Дональда Трампа виновным в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией в 2016 году, сообщает Zakon.kz.

Сразу несколько американских изданий сообщают о том, что Большое жюри присяжных суда Манхеттена проголосовали за привлечение бывшего президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности.


В истории Соединенных Штатов это первый случай, когда действующему или бывшему президенту будет предъявлено уголовное обвинение.

Окружная прокуратура Манхеттена ведет расследование в отношении экс-президента Штатов Трампа. Его обвиняют в в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией в 2016 году для сокрытия информации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Сам Трамп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает уголовное дело политически мотивированным, а преследование связывает со своими планами баллотироваться на пост президента в 2024 году.

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