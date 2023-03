Присяжные проголосовали за привлечение Трампа к уголовной ответственности

Сразу несколько американских изданий сообщают о том, что Большое жюри присяжных суда Манхеттена проголосовали за привлечение бывшего президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности.

A Manhattan grand jury voted to indict Donald Trump for his role in paying hush money to a porn star, according to people with knowledge of the matter, forever marking him as the first former U.S. president to face criminal charges. Follow live updates. https://t.co/g3GKWT18se