Суд Нью-Йорка вынес приговор Дональду Трампу по делу о выплатах порноактрисе

10 января Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке признал избранного президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовой документации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает CNN.

Дело касалось сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание.

Приговор не предполагает тюремного заключения, штрафов или иных ограничений, которые могли бы воспрепятствовать Трампу занять пост президента. Таким образом, через десять дней он станет первым осужденным политиком, который вернется в Овальный кабинет.

Трамп участвовал в судебном заседании по видеосвязи из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде. После решения суда Трамп заявил, что с ним обошлись "очень, очень несправедливо" и назвал дело против него "политической охотой на ведьм".

Оглашение приговора прошло за десять дней до инаугурации, на которой Трамп вступит в должность президента США во второй раз.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным.