Лавина перекрыла русло реки в ВКО

Сошедшая с гор лавина реки вблизи города Риддер. Спасатели взорвали затор, сообщает Zakon.kz.

Сход лавины случился недалеко от Риддера, на 41 километре автодороги Риддер — Чекмарь, сообщает YK-news со ссылкой на департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Как сообщают спасатели, лавина образовала затор в русле реки Белая Уба. Взрывные работы помогли устранить препятствие.

"Проведенные мероприятия обеспечили пропуск воды по руслу без каких-либо препятствий", – прокомментировали в ДЧС ситуацию.

Взрывные работы на водоемах Восточно-Казахстанской области продолжаются, отмечают в ведомстве.

"На сегодняшний день в регионе продолжается процесс ослабления льда на водоемах, лед потемнел, имеет частичные промоины, разливов и заторов не наблюдается". Арман Токанов, заместитель начальника ДЧС ВКО

21 февраля снежная лавина сошла в горах Восточно-Казахстанской области. Стихия накрыла автобус с людьми, которые ехали на базу отдыха. Чудесным образом никто в тот момент не пострадал.