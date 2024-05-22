Обвалившийся грунт перекрыл русло реки в Алматы

Сошедший насыпной грунт частично перекрыл русло реки Малая Алматинка в Алматы. Об этом 22 мая 2024 года сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, силами службы спасения проводятся работы по очистке русла.



"В Турксибском районе Алматы из-за переувлажнения сошел насыпной грунт объемом 30 куб. м, частично перекрыв русло реки Малая Алматинка". Пресс-служба МЧС РК





Ранее акимат Енбекшиказахского района Алматинской области выступил с важным обращением. Жителей района предупредили о закрытии моста вблизи села Ават. Как оказалось, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к его обрушению.