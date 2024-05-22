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Обвалившийся грунт перекрыл русло реки в Алматы

Обвалившийся грунт перекрыл русло реки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:01 Фото: pxhere
Сошедший насыпной грунт частично перекрыл русло реки Малая Алматинка в Алматы. Об этом 22 мая 2024 года сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, силами службы спасения проводятся работы по очистке русла.

"В Турксибском районе Алматы из-за переувлажнения сошел насыпной грунт объемом 30 куб. м, частично перекрыв русло реки Малая Алматинка".Пресс-служба МЧС РК


Ранее акимат Енбекшиказахского района Алматинской области выступил с важным обращением. Жителей района предупредили о закрытии моста вблизи села Ават. Как оказалось, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к его обрушению.

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