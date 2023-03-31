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Протесты во Франции: арестованы семь человек

Протесты во Франции: арестованы семь человек Фото: Тwitter/BFMTV
Протесты в городах Франции не утихают. Теперь к недовольным пенсионной реформой протестующим подключились противники полицейского "произвола" и экоактивисты, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером 30 марта полиция Парижа сообщила об очередных задержаниях. На этот раз были арестованы семь человек из числа тех, что вышли в четверг на улицы французской столицы. В демонстрациях приняли участие порядка 4,5 тысяч человек, сообщает канал BFM.

Именно в Париже мирные демонстрации переросли в погромы и поджоги. В остальных городах – Лионе, Нанте, Лилле – как сообщается, акции протеста прошли мирно. В отдельных случаях люди вышли только с одной целью — зажечь свечи в память о пострадавших во время митингов в минувшую субботу.

На этот раз в масштабных акциях приняли участие большое количество студентов и школьников отмечают в полиции.


Собравшиеся выражали недовольство "полицейским насилием", жертвами которого стали 200 человек. Речь идет о протестах в Сент-Солине на западе Франции. Во время митинга в минувшую субботу ранения там получили 200 человек, выступавших против строительства оросительной системы. Также различные пострадали 37 полицейских.

Экологические акции стали продолжением череды масштабных протестов против пенсионной реформы, повышающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

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