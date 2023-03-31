Женщину и 9-месячного ребенка спас из горящего дома житель Экибастуза

Мужчина вытащил из горящего дома женщину и ее 9-месячного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Пожар в одном из домов Экибастуза случился вечером 29 марта. Проезжавший мимо местный житель, 39-летний Павел Баранов, бросился на помощь находящимся в доме людям до приезда пожарных расчетов, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

"(Он) заметил пожар в жилом доме и не задумываясь пошел на помощь людям, находящимся в охваченном огнем доме. Тем самым спас жизнь женщине и ее 9 месячному ребенку. Свой поступок Павел не считает героическим". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пострадавших в пожаре женщину и малыша доставили в местную больницу. Позже ребенка перевели в палату, его мама все еще находится в реанимационном отделении.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.

В декабре прошлого года восьмилетний Нуриден Амантай вытащил из горящего дома свою двухлетнюю сестренку. Пожар разгорелся в частном доме Караганды. В огне погибли бабушка и дедушка спасшихся детей. О героическом поступке третьеклассника стало известно только в марте этого года, после того, как Нуриден выписался из больницы и вернулся к учебе в школе.