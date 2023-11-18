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Участковый спас мужчину из горящего дома в Костанайской области

Участковый спас мужчину из горящего дома в Костанайской области Фото: Zakon.kz
Прибывший на вызов в сельский дом участковый Федеровского района Костанайской области выломал запертую дверь и вытащил из горящего дома угоревшего мужчину, сообщает Zakon.kz.

Все произошло 15 ноября поздно вечером. Около 22 часов участковому поселка Ленина поступил вызов, на который полицейский отправился и на месте застал запертый дом, заполненный дымом. Выломав дверь, сотрудник полиции нашел в одной из комнат мужчину без сознания и вынес его на улицу, передает Qostanai Media.

Участковый Нурлан Карамесов реанимировал пострадавшего сельчанина и принялся тушить горевший дом. На помощь подоспели соседи, а после и пожарные, сообщили в департаменте по ЧС Костанайской области.

Пострадавшего 34-летнего мужчину госпитализировали. На данный момент его состояние пришло в норму. Как оказалось, причиной пожара стал сам сельчанин: мужчина курил в постели и уснул. От сигареты загорелось постельное белье и матрац. После огонь перекинулся на мебель.

16 ноября в Таразе произошел похожий случай. Местный участковый инспектор полиции спас из пожара 6-летнего ребенка.

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Мария Мельникова
Казахстан Костанайская область
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