Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным

Суд позволил жителю Актобе делить квартиру с бывшей женой, где она проживает с новым возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Актюбинец подал в суд на бывшую супругу. Дело рассмотрели в гражданском суде Актобе, сообщает газета "Диапазон".

Как рассказал суду истец, после развода бывшая супруга осталась жить в их совместной квартире. У самого мужчины такой возможности не было. Он потребовал в суде установить за ним право жить в одной из комнат квартиры. При этом общими для пользования сделать коридор, кухню и туалет.

Суд принял решение в пользу истца и определил за ним жилплощадь в 15,7 кв. м. При этом для его бывшей супруги суд постановил оставить комнату площадью 13,2 кв.м. В равных правах бывшие супруги могут пользоваться туалетом, ванной, кухней и коридором, постановил суд.

Ответчица при этом против иска не выступала и заявила в суде, что против вселения в квартиру бывшего мужа ничего не имеет.

29 марта первая заявка о внесудебном банкротстве была одобрена жителю Актау. По информации ДГД Мангистауской области, в настоящее время в Мангистауской области около 1,5 тыс. жителей подали заявления на процедуру внесудебного банкротства. Из них в первой тройке город Актау – 430 человек; Мунайлинский район – 428; город Жанаозен – 408.