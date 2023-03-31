Деятельность международного наркосиндиката пресекли сотрудники КНБ

Иностранцы поставляли опиаты в Казахстан морем. Задержаны организатор наркоканала и его участники, сообщает Zakon.kz.

Специальная операция по отслеживанию канала поставки опиатов была завершена 26 марта в Мангистауской области, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

"На завершающей стадии операции сотрудниками КНБ и спецподразделения "А" задержаны организатор наркоканала и трое его пособников. Задержание проведено путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Пресс-служба КНБ





Фото: пресс-служба КНБ РК





В катере контрабандистов силовики нашли больше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества "Метадон".

<br>

29 марта Комитетом национальной безопасности ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ в Туркестанской области. По данным пресс-службы КНБ, из незаконного оборота изъяты рекордная партия синтетических наркотиков – 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.