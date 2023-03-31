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Деятельность международного наркосиндиката пресекли сотрудники КНБ

Деятельность международного наркосиндиката пресекли сотрудники КНБ Фото: пресс-служба КНБ РК
Иностранцы поставляли опиаты в Казахстан морем. Задержаны организатор наркоканала и его участники, сообщает Zakon.kz.

Специальная операция по отслеживанию канала поставки опиатов была завершена 26 марта в Мангистауской области, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

"На завершающей стадии операции сотрудниками КНБ и спецподразделения "А" задержаны организатор наркоканала и трое его пособников. Задержание проведено путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Пресс-служба КНБ


Деятельность международного наркосиндиката пресекли сотрудники КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК


В катере контрабандистов силовики нашли больше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества "Метадон".

29 марта Комитетом национальной безопасности ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ в Туркестанской области. По данным пресс-службы КНБ, из незаконного оборота изъяты рекордная партия синтетических наркотиков – 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

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Мария Мельникова
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