Густой туман накрыл Алматы

Утром 31 марта в Алматы резко испортилась погода. Густой туман накрыл большую часть города, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Жители делятся фотографиями непогоды в разных частях города.

Фото: Zakon.kz

Ранее РГП "Казгидромет" отмечал, что 31 марта в Алматы ожидается переменная облачность, ночью и утром – дождь.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz