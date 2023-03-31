Густой туман накрыл Алматы
Фото: Zakon.kz
Утром 31 марта в Алматы резко испортилась погода. Густой туман накрыл большую часть города, сообщает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Жители делятся фотографиями непогоды в разных частях города.
Фото: Zakon.kz
Ранее РГП "Казгидромет" отмечал, что 31 марта в Алматы ожидается переменная облачность, ночью и утром – дождь.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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