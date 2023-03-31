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Густой туман накрыл Алматы

Густой туман накрыл Алматы Фото: Zakon.kz
Утром 31 марта в Алматы резко испортилась погода. Густой туман накрыл большую часть города, сообщает Zakon.kz.
Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Жители делятся фотографиями непогоды в разных частях города.

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Ранее РГП "Казгидромет" отмечал, что 31 марта в Алматы ожидается переменная облачность, ночью и утром – дождь.

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

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